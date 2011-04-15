Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 декабря

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 5 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.7680
1 Азербайджанский манат 37.8396
100 Армянских драмов 13.4299
1 Белорусский рубль 30.3020
1 Болгарский лев 36.3834
1 Бразильский реал 15.2648
100 Венгерских форинтов 21.4379
1000 Вон Республики Корея 53.7868
10 Гонконгских долларов 81.9983
10 Датских крон 95.2290
1 Доллар США 64.1948
1 Евро 71.1086
100 Индийских рупий 89.5512
100 Казахстанских тенге 16.5653
1 Канадский доллар 48.3249
100 Киргизских сомов 91.7069
10 Китайских юаней 90.8002
10 Молдавских леев 36.6932
1 Новый туркменский манат 18.3676
10 Норвежских крон 69.7603
1 Польский злотый 16.6299
1 Румынский лей 14.8996
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.3218
1 Сингапурский доллар 47.0671
10 Таджикских сомони 66.2184
1 Турецкая лира 11.1674
10000 Узбекских сумов 67.4955
10 Украинских гривен 26.8301
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.6972
10 Чешских крон 27.8793
10 Шведских крон 67.2697
1 Швейцарский франк 65.0997
10 Южноафриканских рэндов 43.9146
100 Японских иен 59.1739
"AK&M" от 04.12.2019