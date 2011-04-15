Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 декабря

Банк России установил на 5 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.7680

1 Азербайджанский манат 37.8396

100 Армянских драмов 13.4299

1 Белорусский рубль 30.3020

1 Болгарский лев 36.3834

1 Бразильский реал 15.2648

100 Венгерских форинтов 21.4379

1000 Вон Республики Корея 53.7868

10 Гонконгских долларов 81.9983

10 Датских крон 95.2290

1 Доллар США 64.1948

1 Евро 71.1086

100 Индийских рупий 89.5512

100 Казахстанских тенге 16.5653

1 Канадский доллар 48.3249

100 Киргизских сомов 91.7069

10 Китайских юаней 90.8002

10 Молдавских леев 36.6932

1 Новый туркменский манат 18.3676

10 Норвежских крон 69.7603

1 Польский злотый 16.6299

1 Румынский лей 14.8996

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.3218

1 Сингапурский доллар 47.0671

10 Таджикских сомони 66.2184

1 Турецкая лира 11.1674

10000 Узбекских сумов 67.4955

10 Украинских гривен 26.8301

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.6972

10 Чешских крон 27.8793

10 Шведских крон 67.2697

1 Швейцарский франк 65.0997

10 Южноафриканских рэндов 43.9146

100 Японских иен 59.1739

"AK&M" от 04.12.2019