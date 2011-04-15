Банк России на 5 декабря повысил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 71.1086 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 64.1948 руб.

Банк России на 5 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 71.1086 руб. с 71.0608 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 64.1948 руб. с 64.1401 руб. 4 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 5 декабря увеличилась более чем на 5 копеек (+0.08%) до 67.3060 руб. с 67.2545 руб. 4 декабря.



"AK&M" от 04.12.2019