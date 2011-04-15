В четырёх округах Москвы вводятся временные ограничения движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, в САО в связи с инженерными работами с 25 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года и с 10 по 25 апреля будет частично ограничено движение по одной полосе на улице Самеда Вургуна от дома 5 до дома 13 по Часовой улице, а также на Часовой улице в районе дома 13. На указанном участке улицы Самеда Вургуна ликвидируют парковочные места.



В районе дома 6 по улице Космонавта Волкова с 1 по 25 декабря ограничат движение по двум полосам с обустройством временных уширений. Здесь будут проводить работы на инженерных сетях.



В ЗАО для прокладки инженерных коммуникаций с 25 ноября по 25 декабря, а также с 9 января по 25 апреля ограничат движение по одной полосе на участке 1-й Рейсовой улицы от дома 10 до дома 12.



В ЮАО в связи с переустройством дождевой канализации в рамках строительства объектов метрополитена с 4 декабря по 15 января ограничат движение на участке Затонной улицы от дома 27, корпуса 1 по Коломенской улице до Коломенской улицы.



Кроме того, с 16 января по 1 марта будет ограничено движение на Коломенской улице в районе дома 27в, а с 2 по 30 марта ограничения введут на участке улицы Речников от дома 17 по Затонной улице до Коломенской улицы.



Ограничения будут действовать на двух полосах, но для удобства водителей на указанных участках расширят проезжую часть.



В ЮВАО в связи с работами на инженерных сетях на участке улицы Полбина в районе дома 72, строения 3 ограничат движение по одной полосе частично с 25 ноября по 9 декабря. А с 10 по 25 декабря ограничат движение по одной полосе с обустройством временных уширений на участке Шоссейной улицы в районе дома 72, строения 3 по улице Полбина.



"AK&M" от 04.12.2019