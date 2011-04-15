Инфляция за неделю, с 26 ноября по 2 декабря, была нулевой

Инфляция за неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.



С начала декабря инфляция была нулевой, с начала года - 2.7%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1.3%, пшено - на 1.2%, свинину - на 0.3%, конфеты шоколадные - на 0.2%.



Одновременно выросли цены на крупу гречневую на 1.6%, яйца куриные - на 0.8%, масло подсолнечное - на 0.4%, говядину, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог жирный, сыры сычужные, хлеб ржаной - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на помидоры - 3.3%, картофель - 0.6%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.2%.



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