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04/12/2019
16:23

Инфляция за неделю, с 26 ноября по 2 декабря, была нулевой

Инфляция за неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.

С начала декабря инфляция была нулевой, с начала года - 2.7%.
За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1.3%, пшено - на 1.2%, свинину - на 0.3%, конфеты шоколадные - на 0.2%.

Одновременно выросли цены на крупу гречневую на 1.6%, яйца куриные - на 0.8%, масло подсолнечное - на 0.4%, говядину, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог жирный, сыры сычужные, хлеб ржаной - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на помидоры - 3.3%, картофель - 0.6%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.2%.

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