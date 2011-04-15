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04/12/2019
17:50

"Лента" запустила пилотный проект по экспресс-доставке еды

"Лента" запустила пилотный проект по экспресс-доставке еды. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Продукты доставляют бесплатно от 15 минут.
Заказ можно сделать в приложении "Ленточка", доступном для iOS и Android устройств.

Доставка заказов осуществляется из специальных микро-складов (дарксторов) площадью 100-150 кв.м. Дарксторы оснащены холодильными камерами разных температурных режимов, морозильными камерами, стеллажами для хранения бакалейных товаров.

Микро-склады располагаются в Кунцевском, Тверском и Пресненском районах Москвы, каждый из них укомплектован собственных персоналом, который обеспечивает скорость и качество работы сервиса.

Проект будет пилотироваться до II квартала 2020 года, после чего будет принято решение о его дальнейшем расширении.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.

Чистый убыток "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 4.5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2.2% по сравнению с чистой прибылью 5.2 млрд руб. и рентабельностью 2.7% годом ранее. Выручка выросла на 3.1% до 199.2 млрд руб. со 193.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., что на 5.7% ниже показателя за первое полугодие 2018 года - 17.1 млрд руб.


"AK&M" от 04.12.2019
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