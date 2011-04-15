ФАС выдала предупреждения Procter & Gamble, Henkel и Lindt & Sprungli

ФАС России выдала предупреждения компаниям "Проктер энд гэмбл", "Хенкель" и "Линдт Унд Шпрюнгли". Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров в ходе пресс-конференции, посвящённой "двойным стандартам" качества товаров зарубежных производителей.



Как говорится в сообщении службы, ведомство усмотрело в их действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства при распространении на территории Российской Федерации шоколада Lindt, порошков Ariel и Persil.



В рамках анализа конкурентной тактики международных производителей ведомство выявило признаки неравенства для российских потребителей и нарушения норм закона "О защите конкуренции". А именно: международные производители поставляют на территорию РФ либо производят в РФ под аналогичным брендом и назначением товары, отличающиеся по качеству, составу и условиям использования от товаров, реализуемых под указанными брендами в странах Западной Европы.



Основанием для вынесения предупреждений стали результаты экспертизы, проведённой по обращению ФАС России Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Экспертизы состава и качественных характеристик ряда товаров (стиральных порошков и капсул для стирки, а также шоколада) выявили ряд существенных отличий в товарах, доступных к приобретению на территории РФ и странах Западной Европы: различается показатель "пенообразующая способность" и "моющая способность", при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства РФ дозировка для аналогичных условий стирки в 1.5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе.



В образцах шоколада Lindt, реализуемых в РФ, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе.



При этом на упаковках товаров международных брендов, реализуемых на территории РФ, размещаются указания, очевидно формирующие у потребителя впечатление, что ему предлагается товар, тождественный тому, который производится и реализуется под указанным брендом в странах Европейского союза (например, "немецкий стандарт качества" на порошке Persil (РФ), "N 1 в Европе (по продажам)" на порошке Ariel (РФ), акценты на страну происхождения швейцарского шоколада и давние традиции производства и высокую репутацию производителя на шоколаде Lindt).



"Мы исходим из того, что при принятии решения о приобретении товаров таких производителей потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей, - отметил А.Кашеваров. - В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка".



В настоящее время ФАС России направила предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, по выявленным фактам производства товаров, отличающихся по качеству от продукции аналогичных брендов, реализуемой в европейских странах, без нанесения соответствующей маркировки, информирующей потребителя об имеющихся отличиях, в адрес компаний ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" (шоколад Lindt), ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", ООО "Хенкель Рус" (стиральные порошки и капсулы для стиральных машин).



"AK&M" от 04.12.2019