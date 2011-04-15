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04/12/2019
16:29

Западный вестибюль станции метро "Пионерская" будет закрыт для входа и выхода пассажиров в ближайшие выходные

Западный вестибюль станции метро "Пионерская" будет закрыт для входа и выхода пассажиров в ближайшие выходные, 7 и 8 декабр 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Это необходимо для отладки оборудования в пассажирской зоне.
Западный вестибюль станции метро "Пионерская" (выход 1, на Малую Филёвскую улицу, на Кастанаевскую улицу, на Мазиловскую улицу) будет закрыт для прохода пассажиров в течение выходных - с 05:30 субботы, 7 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 9 декабря.

Для входа и выхода из метро в дни закрытия пассажиры смогут пользоваться восточным вестибюлем станции "Пионерская", который находится в непосредственной близости от закрытого. Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Чтобы свести к минимуму неудобства, работы специально проводят в выходные дни, когда пассажиропоток на станции существенно меньше, чем в будни.

"AK&M" от 04.12.2019
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