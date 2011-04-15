Минимальный взнос за капремонт в Подмосковье не изменится в 2020 году, сообщается на официальном сайте правительства региона.



Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году останется неизменным, уже третий год подряд он будет составлять 9.07 руб. с одного квадратного метра.



"Минимальный взнос Московской области не меняется уже два года. И на 2020 год губернатором принято решение оставить уровень минимального взноса прежним, то есть 9.07 руб. с квадратного метра", - рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, цитируемый в сообщении.



Ранее он сообщил, что с начала 2019 года по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье работы провели в более чем 2.4 тыс. жилых зданий.



Программа капремонта Подмосковья является самой большой в России - в неё включено более 44 тыс. многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За этот период планируется отремонтировать в общей сложности 44.628 тыс. домов.



В рамках программы капитально производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование. Особое внимание в Московской области уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий.



"AK&M" от 04.12.2019