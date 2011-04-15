РФ отменила ограничения на поставки продукции с пяти вьетнамских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 4 декабря 2019 года отменяет введённые ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой пятью вьетнамскими предприятиями. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Такое решение принято на основании полученных от вьетнамской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Государственного Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам.



Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 4 декабря.







"AK&M" от 04.12.2019