Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 5 декабря 2019 года.



В ФСО ДЕЛЯТ ДОЛЖНОСТИ И ОТПУСКА

СОТРУДНИКА СПЕЦСЛУЖБЫ УВОЛИЛИ ЗА УГРОЗУ УБИТЬ КОЛЛЕГУ



Как стало известно "Ъ", нешуточный скандал разгорелся в приволжском управлении спецсвязи и информации (УССИ) - одной из самых закрытых спецслужб России - Федеральной службы охраны (ФСО). Год назад один из офицеров подразделения, отвечающего за секретную правительственную связь, угрожал табельным пистолетом своему коллеге. Оба сотрудника долго служили вместе, сменяя друг друга на руководящем посту, и неоднократно писали рапорты, уличая соперника в упущениях по службе. Последней каплей стало изменение графика отпуска противника. После инцидента зачинщик конфликта попал под сокращение и был уволен, безуспешно пытался через суд восстановиться, а также заставить оппонента принести публичные извинения с выплатой компенсации, заявляя, что никому не угрожал.





"НОВАПОРТ" И ТАШКЕНТ НЕ СОШЛИСЬ В СРОКАХ

ВЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА МОГУТ ОТКАЗАТЬ ХОЛДИНГУ В РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТОВ





Как стало известно "Ъ", переговоры "Новапорта" и властей Узбекистана о реконструкции нескольких аэропортов зашли в тупик. Правительство Узбекистана не готово отдавать их в концессию на 30 лет, о чем просит инвестор. Власти страны уже приступили к поискам другого инвестора, проведя в начале декабря встречу с японской Sumitomo Corporation. Однако "Новапорт" не вышел из переговоров и продолжает сохранять интерес к активам. Эксперты отмечают, что японские компании также вряд ли согласятся на короткий срок концессии.





ПЕНСИОНЕРЫ УСТАЛИ МИГРИРОВАТЬ

ПЕРЕХОДНАЯ КАМПАНИЯ 2019 ГОДА БУДЕТ САМОЙ СЛАБОЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ



Кампании по переводу пенсионных накоплений бьют антирекорды. После самого провального за десять лет прошлого года в этом показатели снизились еще более чем в пять раз. В итоге в Пенсионный фонд России (ПФР) подано чуть менее 350 тыс. заявлений на смену страховщика, при этом большинство - на смену одного частного фонда на другой. После отбраковки документов ПФР можно будет увидеть самые слабые результаты за всю историю переходных кампаний, утверждают эксперты.





ПРЕССЕ ПРОДЛИЛИ СРОК ГОДНОСТИ

ИЗДАТЕЛИ ДОГОВОРИЛИСЬ С РИТЕЙЛОМ О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ



Издатели и ритейлеры впервые договорились о мерах саморегулирования для повышения продаж прессы в магазинах. Торговые сети согласились учитывать импульсное поведение покупателей при покупке прессы и признали поставку новых номеров неотложной. Издатели при этом отказались от своих законодательных инициатив по приравниванию газет и журналов к скоропортящимся продуктам.





БАНКИРЫ УСОМНИЛИСЬ В КЛИЕНТАХ

ЗАПРОСЫ НАЛОГОВИКОВ СТАЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ САНКЦИЙ



Как стало известно "Ъ", налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). В ФНС подчеркивают, что мера носит "точечный" характер. Но реакция банкиров нередко оказывается непропорциональной - они трактуют сам факт запроса как повод для подозрений и резких шагов в отношении клиентов.





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"AK&M" от 05.12.2019