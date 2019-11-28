ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 декабря, в размере 71.1086 руб. против 71.0608 руб. на 4 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



04.12.19 - 71.0608 руб.

03.12.19 - 70.9730 руб.

30.11.19 - 70.5475 руб.

29.11.19 - 70.5747 руб.

28.11.19 - 70.4398 руб.





























































































































































































































































"AK&M" от 04.12.2019