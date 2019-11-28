ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 5 декабря, в размере 64.1948 руб. против 64.1401 руб. на 4 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



04.12.19 - 64.1401 руб.

03.12.19 - 64.4097 руб.

30.11.19 - 64.0817 руб.

29.11.19 - 64.1005 руб.

28.11.19 - 63.9722 руб.

























































































"AK&M" от 04.12.2019