Повтор! В России легализовали продажу ювелирных изделий через интернет

Правительство РФ утвердило постановление "О внесении изменений в Правила продажи товаров дистанционным способом", подготовленное Минфином России.



Как говорится в сообщении министерства, постановление разрешает продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней через интернет-магазины.



Для продажи украшений онлайн необходимо наличие на них оттисков пробирных клейм и сертификатов для каждого драгоценного камня.



Постановление Правительства "О внесении изменений в Правила продажи товаров дистанционным способом" направлено на повышение правовой определённости в отношении возможности дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов или сертифицированных драгоценных камней.



Профессиональные предпринимательские сообщества и организации неоднократно обращались в Минфин России с просьбой исключить изделия из драгоценных металлов и камней из перечня видов продукции и отходов производства, чья свободная реализация через интернет-магазины была запрещена.



"AK&M" от 04.12.2019