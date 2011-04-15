Деятельность Росимущества по управлению ФГУП малоэффективна, заявляет Счетная палата

Росимущество недостаточно эффективно исполняет полномочия собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий. Совокупная деятельность находящихся в его управлении ФГУП убыточна и имеет тенденцию к ухудшению. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



"Всего в управлении Агентства находится 11 подведомственных ФГУПов и 104 - без ведомственной принадлежности, из которых действуют только 29. За 2018 год предприятия сгенерировали совокупный убыток 813 млн рублей. При этом за ними закреплен значительный имущественный комплекс из 3 165 объектов суммарной площадью порядка 3,3 млн кв. метров. Управление закрепленным за ФГУП имуществом осуществляется, на наш взгляд, недостаточно эффективно", - сообщил на коллегии аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.



Проверка ФГУП "ДИД" и ФГУП "ФТ-Центр", генерирующих соответственно самую высокую прибыль и самые значительные убытки из ФГУП Росимущества, выявила многочисленные нарушения и недостатки учета и оборота имущества.



В частности, предприятия массово используют государственные земельные участки без оформления договоров аренды. В результате средства за их использование в федеральный бюджет не поступают.



Пять из закрепленных за ФГУП "ФТ-Центр" московских объектов имущества неправомерно выбыли из федеральной собственности. Сейчас на них оформлены права третьих лиц. Еще два объекта в столице были снесены без согласия Росимущества.



Помимо этого, у Счетной палаты вызывают сомнение методы, которыми достигаются установленные госпрограммой "Управление федеральным имуществом" показатели сокращения количества ФГУП.



"На практике сокращение количества ФГУП достигается не только в результате приватизации. Так, 2 подведомственных Росимуществу ФГУП и 121 без ведомственной принадлежности были исключены из реестра юридических лиц в результате прекращения деятельности и процедур банкротства. Росимуществом практикуются также процедуры реорганизации ФГУП путем их преобразования в бюджетные учреждения и присоединения к другим предприятиям. Такие меры по сокращению количества ФГУП не способствуют снижению доли госсектора в экономике",- сообщил А.Батуркин.



В ряде случаев в прогнозный план приватизации Росимущество включало убыточные ФГУП и предприятия с проблемным имущественным комплексом. Подобные проблемы делают невозможной процедуру преобразования предприятий в акционерные общества. "Это дискредитирует саму идею приватизации", - констатировал А.Батуркин.



"AK&M" от 05.12.2019