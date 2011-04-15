Ежегодная всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" состоится 31 января

Ежегодная XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" на тему "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда" состоится 31 января 2020 года в Москве.



Конференция организована информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций.



Участники продолжат обсуждать вопросы трансформации рынка жилой недвижимости и системы ипотечного кредитования в результате перехода на новую схему проектного финансирования. За год сформировался определённый опыт, выработаны подходы, но остаётся ещё очень много вопросов и задач. Минстрой совместно с другими ведомствами разрабатывает поправки в законодательство. С чем они связаны, и что ожидать рынку на следующем этапе преобразований, планируется обсудить в ходе работы конференции.



Другая тема, которая ещё долго будет предметом горячих обсуждений, - это тема цифровой трансформации отрасли. Банк России разрабатывает основу для функционирования в стране ипотечной платформы маркетплейса. Когда она заработает, на каких принципах? Что этот ресурс даст бизнесу и заёмщикам? Будет ли таких платформ несколько или она будет единая? Эти вопросы будут рассмотрены участниками конференции.



Сбербанк уже существенно продвинулся в проекте "ДомКлик". ВТБ заявил о запуске цифровой платформы, которая по убеждению банка станет номером один на рынке. Появляются другие ипотечные цифровые решения и сервисы. Как будет строиться борьба за заёмщиков среди цифровых платформ? Но самый главный вопрос, каким образом будет строиться единая цифровая экосреда отрасли? Эти и другие вопросы обсудят руководители профильных министерств и ведомств страны, ведущие банки и строительные компании, ипотечные и риэлтерские агентства, страховые и оценочные организации.



В конференции примут участие 200 самых активных экспертов и специалистов отрасли.



Модератором пленарной дискуссии традиционно выступит автор и ведущая программ, руководитель направления "Недвижимость" Business.FM Валерия Мозганова.



Регистрация открыта на официальном сайте проекта: www.akm.ru/ipoteka2020/. Участие в мероприятии платное. Доступна возможность партнёрского участия в проекте.



"AK&M" от 05.12.2019