Рынки развернулись, но риски не дремлют, полагают аналитики

Во второй половине вчерашних торгов настроения на мировых площадках резко улучшились на позитивных новостных заголовках о прогрессе в торговых переговорах. Как сообщили анонимные источники, США и Китай близки к достижению договоренностей по масштабам отменяемых взаимных пошлин в качестве условиях для заключения первой фазы торговой сделки. На этом фоне инвесторы вздохнули с облегчением, забыв о словах Д.Трампа, который дал понять, что предпочел бы подписать торговое соглашение уже после президентских выборов 2020 года. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева



Так, после первоначальной просадки, российские индексы вышли в плюс в тандеме с европейскими площадками, за которыми последовали и индексы Уолл-стрит. Индекс МосБиржи и РТС закрылись ростом на 0.6% и 1.13% соответственно, причем первый бенчмарк финишировал на отметке 2900. В случае сохранения оптимизма на мировых рынках индекс вернет этому уровню статус психологической поддержки в ходе предстоящей сессии. РТС показал более уверенный подъем за счет рублевого фактора – доллар подешевел на 0.2%, вернувшись под отметку 64 руб. на фоне взлета нефтяных цен, которые к концу дня обосновались в районе отметки $63 за баррель.



Однако инвесторам еще явно рано впадать в эйфорию, поскольку риски на торговом фронте сохраняются. Ранее неоднократно звучали заявления о "прогрессе" и "скором заключении сделки", но фактического прогресса до сих пор нет.



Более того, по-прежнему присутствует угроза того, что в середине этого месяца в силу вступит повышение американских пошлин на импорт китайских товаров. Тем более не стоит забывать о переменчивом нраве Д.Трампа, который может вернуть конфликт в режим эскалации одним твитом. Так, в случае появления деталей договоренностей по первой фазе соглашения покупки в сегменте рисковых активов могут продолжиться в ближайшее время. Если же наступит затишье, инвесторы могут вернуться к фиксации прибыли, в том числе на российском рынке, полагает аналитик.















"AK&M" от 05.12.2019