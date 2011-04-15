Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/12/2019
12:46

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 декабря

Банк России установил на 6 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.6484
1 Азербайджанский манат 37.6148
100 Армянских драмов 13.3431
1 Белорусский рубль 30.1377
1 Болгарский лев 36.1714
1 Бразильский реал 15.1659
100 Венгерских форинтов 21.3609
1000 Вон Республики Корея 53.6189
10 Гонконгских долларов 81.5102
10 Датских крон 94.6830
1 Доллар США 63.8135
1 Евро 70.7245
100 Индийских рупий 89.2934
100 Казахстанских тенге 16.5416
1 Канадский доллар 48.4132
100 Киргизских сомов 91.1621
10 Китайских юаней 90.6081
10 Молдавских леев 36.5693
1 Новый туркменский манат 18.2585
10 Норвежских крон 69.7149
1 Польский злотый 16.5320
1 Румынский лей 14.8087
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8469
1 Сингапурский доллар 46.8631
10 Таджикских сомони 65.8210
1 Турецкая лира 11.1005
10000 Узбекских сумов 66.9958
10 Украинских гривен 26.6929
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8701
10 Чешских крон 27.7101
10 Шведских крон 67.1778
1 Швейцарский франк 64.5363
10 Южноафриканских рэндов 43.7396
100 Японских иен 58.6117

"AK&M" от 05.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100