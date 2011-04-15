Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 декабря

Банк России установил на 6 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6484

1 Азербайджанский манат 37.6148

100 Армянских драмов 13.3431

1 Белорусский рубль 30.1377

1 Болгарский лев 36.1714

1 Бразильский реал 15.1659

100 Венгерских форинтов 21.3609

1000 Вон Республики Корея 53.6189

10 Гонконгских долларов 81.5102

10 Датских крон 94.6830

1 Доллар США 63.8135

1 Евро 70.7245

100 Индийских рупий 89.2934

100 Казахстанских тенге 16.5416

1 Канадский доллар 48.4132

100 Киргизских сомов 91.1621

10 Китайских юаней 90.6081

10 Молдавских леев 36.5693

1 Новый туркменский манат 18.2585

10 Норвежских крон 69.7149

1 Польский злотый 16.5320

1 Румынский лей 14.8087

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8469

1 Сингапурский доллар 46.8631

10 Таджикских сомони 65.8210

1 Турецкая лира 11.1005

10000 Узбекских сумов 66.9958

10 Украинских гривен 26.6929

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.8701

10 Чешских крон 27.7101

10 Шведских крон 67.1778

1 Швейцарский франк 64.5363

10 Южноафриканских рэндов 43.7396

100 Японских иен 58.6117

"AK&M" от 05.12.2019