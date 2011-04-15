Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 декабря

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Банк России установил на 6 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.6484
1 Азербайджанский манат 37.6148
100 Армянских драмов 13.3431
1 Белорусский рубль 30.1377
1 Болгарский лев 36.1714
1 Бразильский реал 15.1659
100 Венгерских форинтов 21.3609
1000 Вон Республики Корея 53.6189
10 Гонконгских долларов 81.5102
10 Датских крон 94.6830
1 Доллар США 63.8135
1 Евро 70.7245
100 Индийских рупий 89.2934
100 Казахстанских тенге 16.5416
1 Канадский доллар 48.4132
100 Киргизских сомов 91.1621
10 Китайских юаней 90.6081
10 Молдавских леев 36.5693
1 Новый туркменский манат 18.2585
10 Норвежских крон 69.7149
1 Польский злотый 16.5320
1 Румынский лей 14.8087
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8469
1 Сингапурский доллар 46.8631
10 Таджикских сомони 65.8210
1 Турецкая лира 11.1005
10000 Узбекских сумов 66.9958
10 Украинских гривен 26.6929
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8701
10 Чешских крон 27.7101
10 Шведских крон 67.1778
1 Швейцарский франк 64.5363
10 Южноафриканских рэндов 43.7396
100 Японских иен 58.6117
"AK&M" от 05.12.2019