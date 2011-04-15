Банкоматы Сбербанка заговорили на иностранных языках

Более чем в 80% банкоматах Сбербанка стало доступно обслуживание на таджикском и узбекском языках. Об этом говорится в сообщении банка.



На эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи. Также данные операции доступны во всех банкоматах банка на других восьми иностранных языках, в том числе английском.



Большое количество иностранных клиентов Сбербанка - граждане Таджикистана и Узбекистана. В целях улучшения клиентского опыта граждан из этих стран, Сбербанк перевёл интерфейс банкоматов на их родные языки.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 05.12.2019