МКБ подключился к межбанковской блокчейн-сети IIN

Московский кредитный банк (МКБ) завершил подключение к международной межбанковской блокчейн-сети Interbank Information Network (IIN), организованной одной из крупнейших американских банковских групп JP Morgan. Об этом говорится в сообщении банка.



Блокчейн-сеть Interbank Information Network создана на базе технологии Quorum, она обеспечивает новый стандарт сервиса в сфере обмена информацией по клиентам и платежам.



Подключение к сети IIN дает МКБ целый ряд преимуществ в области осуществления межбанковских и клиентских платежей. В частности, платформа позволяет повысить скорость обмена информацией, а также упростить платежные маршруты. Обмен информацией между участниками сети со всего мира, число которых на сегодняшний день превысило 360, происходит в режиме реального времени. Участие в проекте IIN позволит МКБ снизить издержки в сфере обработки и осуществления платежей и повысить качество сервиса, оказываемого клиентам, подчеркивается в сообщении.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.



Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.



"AK&M" от 05.12.2019