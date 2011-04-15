Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/12/2019
13:55

МКБ подключился к межбанковской блокчейн-сети IIN

Московский кредитный банк (МКБ) завершил подключение к международной межбанковской блокчейн-сети Interbank Information Network (IIN), организованной одной из крупнейших американских банковских групп JP Morgan. Об этом говорится в сообщении банка.

Блокчейн-сеть Interbank Information Network создана на базе технологии Quorum, она обеспечивает новый стандарт сервиса в сфере обмена информацией по клиентам и платежам.

Подключение к сети IIN дает МКБ целый ряд преимуществ в области осуществления межбанковских и клиентских платежей. В частности, платформа позволяет повысить скорость обмена информацией, а также упростить платежные маршруты. Обмен информацией между участниками сети со всего мира, число которых на сегодняшний день превысило 360, происходит в режиме реального времени. Участие в проекте IIN позволит МКБ снизить издержки в сфере обработки и осуществления платежей и повысить качество сервиса, оказываемого клиентам, подчеркивается в сообщении.

Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.

Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.

"AK&M" от 05.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100