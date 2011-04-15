РСА опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НССО.



Реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января 2019 года года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95.3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями, заявляет РСА.



Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2.7% до 68 тыс. руб. с 66.3 тыс. руб. 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительном росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость "средней корзины" деталей в актуализированных справочниках выросла на 9.9%, сообщает РСА.





"AK&M" от 05.12.2019