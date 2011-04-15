Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/12/2019
14:43

РСА опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

Реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января 2019 года года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95.3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями, заявляет РСА.

Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2.7% до 68 тыс. руб. с 66.3 тыс. руб. 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительном росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость "средней корзины" деталей в актуализированных справочниках выросла на 9.9%, сообщает РСА.


"AK&M" от 05.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100