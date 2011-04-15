РусГидро прекращает участие в МЭК

Совет директоров РусГидро рассмотрел вопрос прекращения участия в уставном капитале ЗАО "МЭК", управляющем Севано-Разданским каскадом ГЭС в Армении. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров компании поручил представителям в органах управления АО "Гидроинвест", 100% акций которого принадлежит РусГидро, одобрить прекращение участия в МЭК и заключение с ОАО "Разданская энергетическая компания (РазТЭС)" (компания Группы "Ташир") договора купли-продажи 527085 обыкновенных именных бездокументарных акций по цене, определенной на основании отчета оценщика, но не ниже балансовой стоимости, с оплатой денежными средствами. Доля Группы РусГидро в МЭК составляет 90% от уставного капитала.



Обязательным условием продажи является экономическая целесообразность сделки для РусГидро, а также предоставление гарантий со стороны потенциальных инвесторов в части стратегии дальнейшего развития МЭК. При этом завершение сделки будет производиться только после прекращения поручительств РусГидро по обязательствам МЭ" перед Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития вследствие полного погашения МЭК задолженности по кредитным договорам.



На заседании отмечено, что за время нахождения МЭК в составе Группы РусГидро была успешно реализована инвестиционная программа по модернизации гидростанций каскада. Благодаря реконструкции мощность Ереван ГЭС-1 была увеличена на 10%, управление электростанциями ведется в автоматическом режиме, что позволило улучшить процесс управления гидроагрегатами и на 4% снизить удельный расход воды при выработке электроэнергии. Был реализован ряд мероприятий по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы станций каскада, по оптимизации ирригационных попусков, а также увеличению выработки электрической энергии и снижению удельных расходов. В целом реализация инвестиционной программы положительно сказалась на уровне системной надежности каскада.



ЗАО "МЭК" - один из крупнейших производителей электроэнергии на территории Республики Армения (установленная мощность 561,4 МВт, или приблизительно 14% в общем объеме установленной мощности электростанций Республики Армения), владеет семью ГЭС, которые вырабатывают 8-10% электроэнергии страны. Каскад ГЭС использует естественный сток реки Раздан и ирригационные попуски воды из озера Севан.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала до 34.254 млрд руб. по сравнению с 37.513 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 33.8 млрд руб., показатель EBITDA - 58.8 млрд руб. Общая выручка составила 89.4 млрд руб.



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