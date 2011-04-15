На Ямсовейском месторождении введут новые объекты газодобычи, говорится в сообщении Главгосэкспертизы.



Омский филиал ведомства рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на расширение газосборной сети в пределах Ярейской площади Ямсовейского нефтегазоконденсатного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Ямсовейское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1970 году на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Ближайшие населенные пункты - поселок Пангоды и город Новый Уренгой - расположены в 80 и 160 км от промысловой площадки. Эксплуатация месторождения, оператором которого является ООО "Газпром добыча Надым", началась в 1997 году. За период разработки добыто около 300 млрд куб. м газа. В 2010 году для поддержания уровня добычи на Ямсовейском месторождении были дополнительно введены в эксплуатацию шесть скважин Ярейской площади.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы, предусмотрено обустройство двух кустов добывающих скважин и расширение газосборной сети в пределах Ярейской площади месторождения. В составе проектируемых кустов - N 94 и N 95 - будут построены по две добывающие скважины, суточным дебитом 567 тыс. куб.м каждая, и по одной наблюдательной скважине - для мониторинга и контроля пластового давления и других параметров состояния газовой залежи.



Технологические газопроводы, общей протяженностью свыше 4 км, проложат, в основном, под землей - от проектируемых кустов скважин до точки подключения к газосборной сети Ярейской площади Ямсовейского месторождения. Надземная укладка предусмотрена лишь на участках подключения газопроводов к узлам оборудования.



Проектом, одобренным Омским филиалом Главгосэкспертизы России, также запланировано строительство межплощадочных автомобильных дорог до новых объектов газодобычи Ямсовейского нефтегазоконденсатного месторождения. Их общая протяженность превысит 4,5 км. Кроме того, на промысловой площадке месторождения проведут дополнительное обустройство площадок куста скважин N 91 и узла связи Ямсовейского НГКМ, а также соорудят мост через реку Северная Тыдэотта.



"AK&M" от 05.12.2019