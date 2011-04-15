"Газпром нефть" расширяет территорию деятельности на Ямале

"Газпром нефть" выиграла аукцион на право пользования недрами Хамбатейского лицензионного участка. Об этом говорится в сообщении компании.



Актив площадью 340 кв. км расположен на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа и включает Хамбатейское газоконденсатное месторождение.



Лицензия на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Хамбатейском участке федерального значения будет выдана сроком на 30 лет. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, его извлекаемые запасы составляют 34 млрд кубометров газа и 2.6 млн т газового конденсата, а подготовленные к поисковому бурению ресурсы - 247 млрд кубометров газа и 20 млн т конденсата.



"Газпром нефть" продолжит изучение Хамбатейского участка. До 2022 года на его территории будут проведены геологоразведочные работы, направленные на уточнение модели строения основных продуктивных пластов и добычных характеристик месторождения. Добычу на новом лицензионном участке планируется начать в 2026 году.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.







"AK&M" от 05.12.2019