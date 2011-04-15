НОВАТЭК открывает первую СПГ заправку в Германии

NOVATEK Polska ("дочка" ПAO "НОВАТЭК") открыло автозаправочную станцию СПГ для грузовых автомобилей в Германии в городе Росток. Об этом говорится в сообщении компании.



Станция сможет обслуживать до 120 автомобилей в день.

Это первая автозаправочная станция СПГ НОВАТЭКа в Европе, и в течение ближайших нескольких лет Компания планирует создать сеть подобных станций в ключевых точках транспортного сообщения Германии и Польши. Стратегия НОВАТЭКа как производителя природного газа и СПГ предусматривает активное развитие рынка природного газа в качестве газомоторного топлива как в России, так и за рубежом.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 7 раз до 820.93 млрд руб. со 121.062 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 8% до 641.781 млрд руб. с 594.591 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась до 370 млрд руб., или в восемь раз в III квартале 2019 года. Показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составили 189.2 млрд руб. и 104.5 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13.8% и 11.5%.







"AK&M" от 05.12.2019