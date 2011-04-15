Рубль обновляет максимумы с оглядкой на нефть и ОПЕК

Рубль обновил 1.5-недельные максимумы на старте торгов в четверг, отыгрывая возвращение интереса к риску после появления сообщений о том, что США и Китай близки к заключению промежуточной сделки. На этом фоне пара доллар/рубль, которая еще вчера вернулась под отметку 64 руб., отметилась на минимуме 63.69 руб., откуда пытается отскочить. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Дополнительную поддержку нашей валюте оказывает рост цен на нефть. Brent демонстрирует небольшой медвежий уклон после агрессивного ралли накануне, но не спешит отступать от уровня 63 доллара за баррель в ожидании сигналов от стран ОПЕК, которые встречаются сегодня в Вене. Недавно по рынкам поползли слухи о том, что группа ОПЕК+ обсудит увеличение объемов сокращаемой добычи как минимум на 400 тыс. баррелей в день, что должно поддержать котировки в ближайшей перспективе.



Также рубль ощущает прилив сил за счет слабости доллара, который не пользуется особым спросом после недавних протекционистских выпадов Д.Трампа и слабой статистики по деловой активности в производстве и сфере услуг США.



Таким образом, локальное давление на пару доллар/рубль в ближайшее время, похоже, сохранится, если, конечно, по той или иной причине инвесторы не возобновят повсеместное бегство от рисков. Настроения на рынках может поменять любой негативный комментарий или сигнал с торгового фронта. С технической точки зрения бычий настрой рубля сохраняется, пока отметка 64 руб. выступает в роли ближайшего сопротивления.



"AK&M" от 05.12.2019