Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0.4 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.



Оформить военную ипотеку по ставке 8.8% годовых можно с 6 декабря 2019 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2.629 млн руб.



Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.



Предложение доступно военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 05.12.2019