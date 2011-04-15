Цены на бензин за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, не изменились и составили 44.67 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 42.23 руб. за литр, АИ-95 - 45.75 руб., АИ-98 - 51.73 руб.



Дизельное топливо подорожало на 0.2% до 47.47 руб. за литр.



"AK&M" от 05.12.2019