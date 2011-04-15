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|05/12/2019
16:57
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Цены на бензин за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, не изменились и составили 44.67 руб. за литр
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Цены на бензин за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, не изменились и составили 44.67 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.
Бензин АИ-92 стоил 42.23 руб. за литр, АИ-95 - 45.75 руб., АИ-98 - 51.73 руб.
Дизельное топливо подорожало на 0.2% до 47.47 руб. за литр.
"AK&M" от 05.12.2019
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