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05/12/2019
17:02

Акционеры ЛУКОЙЛа приняли решение об уменьшении уставного капитала

Акционеры ЛУКОЙЛа приняли решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение принято с целью погашения акций, приобретенных компанией LUKOIL Securities Limited (100%-ным дочерним обществом компании) в рамках программы обратного выкупа акций, завершенной 20 августа 2019 года.

Приобретение компанией обыкновенных акций будет осуществлено в рамках публичной оферты по цене 5.3 тыс. руб. за ценную бумагу. Количество приобретаемых акций составляет 25 млн.

Приобретение данного количества акций и их погашение приведет к уменьшению уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ" до 690 млн обыкновенных акций.

LUKOIL Securities Limited заявит к продаже все имеющиеся у него акции ПАО "ЛУКОЙЛ". Если общее количество заявленных к продаже акций превысит 25 млн, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



"AK&M" от 05.12.2019
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