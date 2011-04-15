Акционеры ЛУКОЙЛа приняли решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Об этом говорится в сообщении компании.



Решение принято с целью погашения акций, приобретенных компанией LUKOIL Securities Limited (100%-ным дочерним обществом компании) в рамках программы обратного выкупа акций, завершенной 20 августа 2019 года.



Приобретение компанией обыкновенных акций будет осуществлено в рамках публичной оферты по цене 5.3 тыс. руб. за ценную бумагу. Количество приобретаемых акций составляет 25 млн.



Приобретение данного количества акций и их погашение приведет к уменьшению уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ" до 690 млн обыкновенных акций.



LUKOIL Securities Limited заявит к продаже все имеющиеся у него акции ПАО "ЛУКОЙЛ". Если общее количество заявленных к продаже акций превысит 25 млн, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.







"AK&M" от 05.12.2019