S7 Space перебазирует "Морской старт" на территорию РФ
S7 Space готовится перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении компании.
В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США.
Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году. После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.
S7 Space (ООО "С 7 Космические Транспортные Системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт. Компания входит в состав холдинга S7 Group.
S7 Group закрыла сделку с группой компаний Sea Launch по приобретению имущественного комплекса "Морской старт" в 2018 году. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
В декабре 2017 года компания успешно осуществила запуск РН "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" и космическим аппаратом "Ангосат-1" со стартового комплекса "Зенит-М" космодрома Байконур. S7 Space выступила оператором этого пуска по заказу РКК "Энергия".