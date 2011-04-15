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05/12/2019
18:31

S7 Space перебазирует "Морской старт" на территорию РФ

S7 Space готовится перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США.

Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году. После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

S7 Space (ООО "С 7 Космические Транспортные Системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт. Компания входит в состав холдинга S7 Group.

S7 Group закрыла сделку с группой компаний Sea Launch по приобретению имущественного комплекса "Морской старт" в 2018 году. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В декабре 2017 года компания успешно осуществила запуск РН "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" и космическим аппаратом "Ангосат-1" со стартового комплекса "Зенит-М" космодрома Байконур. S7 Space выступила оператором этого пуска по заказу РКК "Энергия".


"AK&M" от 05.12.2019
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