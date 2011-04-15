ЦБ установил факты манипулирования на валютном рынке

Банк России установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM с 13 апреля 2018 года по 13 июня 2018 года, осуществлявшееся Николаем Бычковым и юридическим лицом - нерезидентом Fengda Trading Ltd. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, Н.Бычков систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом - компанией Fengda Trading по предварительному соглашению на протяжении рассматриваемого периода по идентичной схеме.



Fengda Trading совершала покупку или необеспеченную продажу определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялась одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам.



Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Н.Бычков, действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью.



Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, подчеркивает ЦБ.



В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме компанией Fengda Trading Ltd был получен доход более чем на 49 млн руб.



Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы.





"AK&M" от 05.12.2019