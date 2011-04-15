Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 6 декабря 2019 года.



В ФСБ УКРАЛИ ДВЕ ЗАСТАВЫ

ОТ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА СПЕЦСЛУЖБЫ ВОЗНИКЛИ ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) расследует обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов, в том числе пограничных переходов, застав и постов. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.





БАНКИ ПОРАБОТАЛИ НА УПРАВЛЯЮЩИХ

ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В НОЯБРЕ В РОЗНИЧНЫЕ ФОНДЫ БОЛЕЕ 20 МЛРД РУБЛЕЙ



Последний осенний месяц стал рекордным для индустрии коллективных инвестиций. В ноябре объем привлечений в открытые паевые фонды впервые превысил 20 млрд руб. Основные притоки идут в управляющие компании, активно использующие для продажи паев родственные банки. Уверенно растут продажи инвестиционных продуктов через удаленные каналы, но по-прежнему на них приходится небольшая часть поступлений.





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"AK&M" от 06.12.2019