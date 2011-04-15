На всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" обсудят возможность поэтапного раскрытия эскроу-счетов

Тема "Ипотечное кредитование в эпоху эскроу" станет ключевой в рамках пленарной дискуссии XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", которая пройдет 31 января 2020 года в Москве.



Модератором дискуссии выступит руководитель направления "Недвижимость" Business.FM Валерия Мозганова.



По мнению профессионального сообщества, строительство жилья в России может упасть на треть, и могло бы его поддержать поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Однако встает вопрос о возможности гарантированного возврата средств дольщикам.



Участники пленарной дискуссии обсудят: готово ли государство развернуть реформу, смягчив её условия, как будет развиваться дальше сегмент жилищного строительства и рынок ипотечного кредитования.



Также среди вопросов дискуссии: как меняются стоимость финансирования проектов, цена квадратного метра, уровень ипотечной ставки - и как все это отражается на самочувствии отрасли? Как действовать региональным застройщикам в условиях низкой маржинальности проектов и отсутствия достаточного собственного капитала? Как сохранить темпы и объемы строительства в регионах в переходный период? К чему приведут ускоряющиеся темпы банкротств и консолидации строительной отрасли в сфере жилой недвижимости? Нужны ли единые условия предоставления кредитов и фиксированные ставки при проектном финансировании? Какие изменения прорабатываются в 214-ФЗ, и как они отразятся на работе застройщиков, банков и отраслевых органов госвласти? С какими изменениями столкнулись ипотечные агентства, страховые и сервисные компании в эпоху эскроу?



В дискуссии примут участие представители Минстроя, Минфина, Госдумы, Банка России, АО "Дом.РФ", ведущих банков и строительных компаний.



Регистрация открыта на официальном сайте проекта: www.akm.ru/ipoteka2020/





"AK&M" от 05.12.2019