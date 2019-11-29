ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 декабря, в размере 63.8145 руб. против 64.1948 руб. на 5 декабря

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 6 декабря в размере 63.8145 руб. против 64.1948 руб. на 5 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.12.19 - 64.1948 руб.

04.12.19 - 64.1401 руб.

03.12.19 - 64.4097 руб.

30.11.19 - 64.0817 руб.

29.11.19 - 64.1005 руб.



























































































"AK&M" от 05.12.2019