ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 6 декабря, в размере 70.7245 руб. против 71.1086 руб. на 5 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



05.12.19 - 71.1086 руб.

04.12.19 - 71.0608 руб.

03.12.19 - 70.9730 руб.

30.11.19 - 70.5475 руб.

29.11.19 - 70.5747 руб.





























































































































































































































































"AK&M" от 05.12.2019