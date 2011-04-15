В эти дни происходят ключевые события для курса Brent, а именно – заседание ОПЕК+, на фоне которого проходит выход на IPO компании Saudi Aramco. Компания оценена в $1.71 трлн. Это рекордная капитализация и рекордное IPO, которое сразу же привлекло $25.6 млрд за 1.5% акций. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



В итоге, вчера нефть подскакивала до двухмесячных максимумов на сообщениях о готовности еще большего сокращения добычи в странах ОПЕК+, с текущих 1.2 млн баррелей в день до 1.7 млн. Это потенциально благоприятные новости для Brent. До последнего момента поступала весьма противоречивая информация о том, будет ли вообще рассматриваться дополнительное урезание добычи.



Однако вскоре стало понятно, что вопрос о новых квотах еще окончательно не решен. Рекомендации мониторингового совета должны получить одобрение на министерском уровне, где переговоры проходят весьма нервно. В результате, Brent вернулась под уровни ниже $63, не решаясь развивать наступления до появления новых сведений.



Про настроения инвесторов однозначно можно сказать лишь одно: рынки устали от противоречивых сигналов политиков и ждут конкретных данных и решений, чтобы определиться с дальнейшим направлением.



Сегодня такой вектор по силу задать данным по занятости в США, Nonfarm Payrolls. Это влиятельный макроэкономический отчет, который традиционно становится причиной повышенной волатильности.



В последние месяцы фокус внимания инвесторов смещался с данных по занятости – на попытки определить, насколько далеко и сильно простирается влияние торговых конфликтов между США и Китаем. Кроме того, каких-то сюрпризов от публикации данных последнего времени не поступало.



Отклонения от ожиданий и преобладающего тренда если и были, то не очень сильными, что не давало повода не только для волнений, но и для воодушевления. Это не означает, что рынки потеряли интерес к макростатистике, как раз наоборот. Вполне может оказаться, что текущий отчет привлечет больше внимания, если породит спекуляции вокруг дальнейшего пути экономики и, как следствие, монетарной политики.



"AK&M" от 06.12.2019