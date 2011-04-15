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06/12/2019
10:41

Инвесторы пребывают в ожидании двух важных событий

Сегодня инвесторы пребывают в ожидании двух важных событий: объявления результатов встречи ОПЕК+ и публикации отчета по рынку труда США за ноябрь.Об этом говорится в обзоре Росбанка.

На протяжении среды и четверга страны-участницы ОПЕК+ намекали на вероятность увеличить объем сокращения добычи в рамках соглашения на 0.5 млн барр. в день (до 1.7 млн баррелей в день.

По сообщениям Bloomberg, в результате длительных переговоров страны пока не сумели достигнуть финального соглашения, однако принц Саудовской Аравии пообещал "прекрасных новостей" сегодня. Инвесторы пока не опережают события и занимают консервативную позицию: после рывка в среду барреля Brent до $63.3/барр. на первых сообщениях о новых договоренностях торги продолжаются на этих уровнях.

В отношении данных по рынку труда в США, аналитики SG настроены позитивно. После замедления заглавного показателя – прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls, NFP) – в октябре (+128 тыс.) экономисты SG ожидают ускорения в ноябре до +173 тыс. (консенсус: +183 тыс.) на фоне окончания забастовок на автомобильных заводах. Такое ускорение безусловно станет положительным сигналом для экономики, стимулируя рост доходностей Treasuries (UST’10 1.81%). Однако реакция обещает быть сдержанной: с окончанием забастовки инвесторы быстро сформировали ожидания, что показатель NFP будет улучшаться.

"AK&M" от 06.12.2019
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