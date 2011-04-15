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06/12/2019
12:21

ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд руб.

За одиннадцать месяцев 2019 года ВТБ выпустил облигации на сумму 96.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Это в пять раз выше объёмов аналогичного периода прошлого года. В январе-ноябре 2018 года ВТБ привлёк 20 млрд руб. за счёт размещения бондов. 80% от выпущенных бумаг в 2019 году пришлось на продажи через собственные каналы банка.

Всего в 2019 году ВТБ разместил десять выпусков годовых рублёвых облигаций на 84.5 млрд руб., два выпуска - полугодовых на 7 млрд руб. и пять - инвестиционных на 5 млрд руб. В настоящий момент идёт размещение тринадцатого выпуска облигаций. Купонный доход по ним составляет 6.3% годовых. Купить облигации можно дистанционно через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции", а также более чем в 560 офисах ВТБ с форматом обслуживания "Привилегия", предлагающих инвестиционные продукты. Бумаги размещаются по открытой подписке. Сбор и удовлетворение заявок на их приобретение происходит каждый день.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 06.12.2019
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