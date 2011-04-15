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06/12/2019
12:23

АСВ с начала года направило свыше 86 млрд руб. на расчёты со 172 тыс. кредиторов 245 ликвидируемых кредитных организаций

АСВ с начала года направило свыше 86 млрд руб. на расчёты со 172 тыс. кредиторов 245 ликвидируемых кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении агентства.

По состоянию на 1 декабря 2019 года, средний размер удовлетворения требований кредиторов 331 кредитной организации, в отношении которой ликвидационные процедуры завершены, составил 45.3% за весь период деятельности АСВ.

При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67.1%, второй очереди - 36.4%, третьей очереди - 26.8%.

В ноябре 2019 года АСВ провело расчеты с кредиторами 95 ликвидируемых банков. Более 26 тыс. кредиторов получили денежные средства на общую сумму свыше 6.5 млрд руб.



"AK&M" от 06.12.2019
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