АСВ с начала года направило свыше 86 млрд руб. на расчёты со 172 тыс. кредиторов 245 ликвидируемых кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении агентства.



По состоянию на 1 декабря 2019 года, средний размер удовлетворения требований кредиторов 331 кредитной организации, в отношении которой ликвидационные процедуры завершены, составил 45.3% за весь период деятельности АСВ.



При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67.1%, второй очереди - 36.4%, третьей очереди - 26.8%.



В ноябре 2019 года АСВ провело расчеты с кредиторами 95 ликвидируемых банков. Более 26 тыс. кредиторов получили денежные средства на общую сумму свыше 6.5 млрд руб.







"AK&M" от 06.12.2019