Годовые темпы роста страхового рынка в III квартале близки к нулевым, ЦБ

Объем страховых взносов в III квартале 2019 года остался на уровне аналогичного квартала предыдущего года и составил 362.1 млрд руб. Годовые темпы роста страхового рынка оказались близки к нулевым из-за продолжающегося сокращения сегмента инвестиционного страхования жизни. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Без учета взносов по страхованию жизни (кроме страхования жизни заемщиков) страховой рынок увеличился за III квартал на 8.7% г/г за счет ДМС, кредитного страхования заемщиков и вновь показавшего рост страхования автокаско. При этом квартальные темпы прироста взносов по ДМС были максимальными за всю историю наблюдений и за счет увеличения средней премии составили 35.1% г/г.



По итогам 9 месяцев 2019 года страховые премии выросли на 0.7% и превысили 1.1 трлн руб. Наблюдаемый рост интереса страхователей и страховщиков к личным видам страхования во многом будет определять дальнейшую динамику страхового рынка, подчеркивает ЦБ.



Помимо продвижения специализированных программ ДМС, страховщики работают над развитием продуктов по накопительному страхованию жизни, в том числе дополняя их различными опциями - например, диагностированием критических заболеваний, возможностью использования телемедицины. Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты на стыке сегментов ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочным драйвером рынка.



Изменение структуры рынка, а также попытка укрепления позиций страховщиков в растущих сегментах привели к значительному увеличению комиссий посредникам (+3.6 п.п. за год, до 29.3% от взносов, полученных через них). Половина совокупного вознаграждения пришлась на кредитные виды страхования, из этой суммы доля комиссии, полученной банками, достигла 84.9%.



В результате роста комиссий коэффициент расходов на ведение дела увеличился до 38.9%, что сказалось на величине комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков, который достиг 86.9%. Несмотря на увеличение убыточности, рентабельность страховых компаний выросла (до 30.9%). Этому способствовало увеличение доходов от инвестиционной деятельности, связанное с ростом облигационного рынка на фоне наращивания долей вложений в корпоративные и государственные долговые инструменты в активах страховщиков.



Совокупные выплаты по договорам страхования увеличились на 11.1% в годовом исчислении. Почти четверть выплат приходится на страхование жизни. Их объем вырос почти в два раза, что связано с завершением заключенных ранее договоров ИСЖ. В ближайшие кварталы рост выплат по ИСЖ, вероятно, продолжится.



Величина страховых резервов на конец сентября 2019 года превысила 2 трлн руб. (+15.7% г/г), почти 52% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни.



Чистая прибыль страховщиков за 9 месяцев 2019 года составила 150.4 млрд руб., увеличившись на 10.2% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.







AK&M Антикризис