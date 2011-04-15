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06/12/2019
13:09

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об усилении уголовной ответственности за картели

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об усилении уголовной ответственности за картели. Об этом говорится в сообщении ФАС.

На рассмотрение направлены проекты федеральных законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Изменения предусматривают усиление уголовной ответственности за сговоры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных органов и директоров компаний.

Закрепляется возможность передачи в антимонопольный орган результатов оперативно-розыскной деятельности и введение альтернативной подследственности по уголовным делам о картелях.

С целью введения дополнительных мер общей и частной превенции картелей вводится реестр участников картелей.

При размещении заказчиком извещения об осуществлении закупки, предусмотрено предупреждение об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, антимонопольного законодательства и антикоррупционного законодательства.

Вводится специальный штраф за воспрепятствование проверкам, проводимым антимонопольным органом.

"AK&M" от 06.12.2019
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