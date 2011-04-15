Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 декабря

Банк России установил на 7 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5962

1 Азербайджанский манат 37.5588

100 Армянских драмов 13.3233

1 Белорусский рубль 30.1384

1 Болгарский лев 36.1852

1 Бразильский реал 15.2218

100 Венгерских форинтов 21.4050

1000 Вон Республики Корея 53.5690

10 Гонконгских долларов 81.3878

10 Датских крон 94.7163

1 Доллар США 63.7185

1 Евро 70.7594

100 Индийских рупий 89.2197

100 Казахстанских тенге 16.5513

1 Канадский доллар 48.3595

100 Киргизских сомов 91.0264

10 Китайских юаней 90.5839

10 Молдавских леев 36.5988

1 Новый туркменский манат 18.2313

10 Норвежских крон 69.7841

1 Польский злотый 16.5563

1 Румынский лей 14.8045

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8111

1 Сингапурский доллар 46.8518

10 Таджикских сомони 65.8249

1 Турецкая лира 11.0707

10000 Узбекских сумов 66.9946

10 Украинских гривен 26.7922

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.7006

10 Чешских крон 27.7133

10 Шведских крон 67.2072

1 Швейцарский франк 64.5708

10 Южноафриканских рэндов 43.5215

100 Японских иен 58.6591

"AK&M" от 06.12.2019