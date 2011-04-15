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|06/12/2019
13:49
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 декабря
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Банк России установил на 7 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5962
1 Азербайджанский манат 37.5588
100 Армянских драмов 13.3233
1 Белорусский рубль 30.1384
1 Болгарский лев 36.1852
1 Бразильский реал 15.2218
100 Венгерских форинтов 21.4050
1000 Вон Республики Корея 53.5690
10 Гонконгских долларов 81.3878
10 Датских крон 94.7163
1 Доллар США 63.7185
1 Евро 70.7594
100 Индийских рупий 89.2197
100 Казахстанских тенге 16.5513
1 Канадский доллар 48.3595
100 Киргизских сомов 91.0264
10 Китайских юаней 90.5839
10 Молдавских леев 36.5988
1 Новый туркменский манат 18.2313
10 Норвежских крон 69.7841
1 Польский злотый 16.5563
1 Румынский лей 14.8045
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8111
1 Сингапурский доллар 46.8518
10 Таджикских сомони 65.8249
1 Турецкая лира 11.0707
10000 Узбекских сумов 66.9946
10 Украинских гривен 26.7922
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.7006
10 Чешских крон 27.7133
10 Шведских крон 67.2072
1 Швейцарский франк 64.5708
10 Южноафриканских рэндов 43.5215
100 Японских иен 58.6591
"AK&M" от 06.12.2019
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