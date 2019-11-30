ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 7 декабря в размере 63.7185 руб. против 63.8135 руб. на 6 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



06.12.19 - 63.8135 руб.

05.12.19 - 64.1948 руб.

04.12.19 - 64.1401 руб.

03.12.19 - 64.4097 руб.

30.11.19 - 64.0817 руб.





























































































"AK&M" от 06.12.2019