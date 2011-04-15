ФАС выявила нарушения на закупке работ по реконструкции аэропорта "Толмачево" на 3.6 млрд руб.

ФАС России выявила нарушения на закупке работ по реконструкции аэропорта "Толмачево" на 3.6 млрд руб. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, заказчик установил требования к ряду работ в соответствии с недействующими ГОСТами и СНИПами.



ФАС рассмотрела жалобы компаний "Сибирский кедр" и "Диалог Металлстрой" на действия Федерального агентства воздушного транспорта, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (Аэродромов)" при закупке работ по реконструкции аэропортового комплекса "Толмачево" (Новосибирск) с ценой контракта порядка 3.6 млрд руб.



Как уточнил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артём Лобов, доводы жалобы ООО "Диалог Металлстрой" были признаны необоснованными, жалоба компании "Сибирский кедр" - обоснована в части установления в закупочной документации требования о соответствии выполненных работ недействующим ГОСТам и СНИПам.



Заказчику выдано предписание об устранении выявленных нарушений на стадии рассмотрения заявок и заключения государственного контракта.



"AK&M" от 06.12.2019