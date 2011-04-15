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06/12/2019
14:56

Росавиация назвала причины авиапроисшествия с самолётом ИрАэро

Росавиация завершила расследование серьезного авиационного инцидента с самолётом Ан-24РВ RA-08824 АО "Авиакомпания "ИрАэро", происшедшего 31 августа 2019 года, говорится в материалах ведомства.

Расследование было назначено в связи с размещённой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет видеозаписи, на которой зафиксировано, что на рабочем месте второго пилота (правом кресле лётчика) самолёта Ан-24РВ RA-08824 находилось постороннее лицо (женщина).

В ходе расследования установлено, что серьёзный авиационный инцидент произошёл при полёте по маршруту Саккырыр-Якутск. Причиной серьёзного инцидента явилось грубое нарушение членами экипажа воздушного судна требований пункта 3.10 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации", утверждённых приказом Минтранса России, в части: допуска в кабину лётного экипажа лица, не связанного с выполнением задания на полет; предоставления постороннему лицу возможности управления воздушным судном в полёте.

Безответственное отношение лётного экипажа к своим служебным обязанностям подвергло риску находившихся на борту самолёта пассажиров. Непрофессиональные действия экипажа могли привести к тяжёлым и неотвратимым последствиям.

Серьёзному инциденту способствовал ненадлежащий контроль со стороны командно-руководящего состава АК "ИрАэро" за работой экипажей и организацией лётной работы в авиагруппе в аэропорту Якутск (в отрыве от основного места базирования), что указывает на неэффективность функционирования системы безопасности полётов авиакомпании.

Также при расследовании было установлено, что находившееся в кабине лётного экипажа постороннее лицо перед вылетом из аэропорта "Саккырыр" не имело билета, что явилось следствием недостатков и нарушений в деятельности службы авиационной безопасности аэропорта.

Все материалы расследования направлены в адрес Следственного комитета Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении членов экипажа воздушного судна.


"AK&M" от 06.12.2019
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