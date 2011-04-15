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06/12/2019
15:37

Регионы получат 0.5 млрд руб. на развитие информсистем

Правительство России приняло постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на развитие информационных систем.

Как говорится в сообщении Минкомсвязи РФ, в 2020 году на эти цели будет направлено 500 млн руб. Документ разработан Минкомсвязью России и опубликован на официальном портале правовой информации.

Развитие региональных информационных систем необходимо для перехода на третью версию системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она позволяет передавать информацию между ведомствами значительно быстрее и, как результат, обеспечивает оперативность и качество предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.

В частности, третья версия СМЭВ позволяет реализовать проект суперсервисов - нового типа государственных услуг, без использования бумаг и визитов в государственные органы. Пользователь может получить комплекс услуг, соответствующих той или иной жизненной ситуации, буквально в "один клик".

"Переход на третью, более современную, версию СМЭВ обеспечит гарантированный оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе с файлами большого объема и реестрами данных. Эти внутренние изменения положительно скажутся на качестве электронных госуслуг", - прокомментировал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, цитируемый в сообщении.

В 2020 году на субсидии регионам на развитие СМЭВ будет направлено 500 млн руб. Их получателями будут 84 субъекта Российской Федерации (кроме Москвы).


"AK&M" от 06.12.2019
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