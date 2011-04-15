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06/12/2019
15:45

Платить НДФЛ за подарки не придётся, ФНС

При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества (за исключением ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении этого имущества, или на расходы дарителя на его приобретение, которые он ранее не учитывал при налогообложении. Об этом говорится в сообщении ФНС.

По закону налогом не облагаются только подарки от близких родственников. Сейчас при получении в подарок недвижимости (например, дома, квартиры, земельного участка), транспортных средств, акций, долей или паев от физлица, которое не является индивидуальным предпринимателем, а также членом семьи одаряемого или близким родственником, налогоплательщик - одаряемый должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с полной суммы полученного дохода.

При последующей продаже (до истечения трёхлетнего срока владения) подаренного имущества, с которого уже был уплачен НДФЛ при его получении, необходимо уплатить налог с дохода, полученного от его продажи.

До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный вычет в размере 250 тыс. или 1 млн руб. в зависимости от вида проданного имущества.

С 1 января 2019 года можно уменьшить доход от продажи подаренного имущества на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении.

Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Напоминаем, что полученный в 2019 году доход от продажи имущества необходимо задекларировать, представив декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2020 года, и уплатить НДФЛ не позднее 15 июля 2020 года.



"AK&M" от 06.12.2019
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