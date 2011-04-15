Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/12/2019
16:58

Инфляция в РФ в ноябре составила 0.3%, с начала года - 2.7%

Инфляция в РФ в ноябре составила 0.3%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Цены на продукты питания в ноябре выросли на 0.5%, с начала года - на 1.9%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.2% (+2.8%). Платные услуги населению подорожали на 0.1%, с начала года - на 3.5%.

В ноябре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на сахар-песок - на 7.8%. Уменьшились цены на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, апельсины подешевели на 6%, лимоны - на 4.6%, свекла столовая - на 3.2%, капуста белокочанная - на 2.6%, морковь - на 1.8%, лук репчатый - на 1.1%, яблоки - на 0.8%. В то же время цены на помидоры выросли на 32.1%, огурцы свежие - на 17.8%, чеснок - на 3.7%, виноград - на 3.6%.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 6.1% подешевело пшено, на 0.4-0.9% - свинина, мясо кур, рис шлифованный, крупа манная и перец черный (горошек).

Существенно подорожала крупа гречневая - на 11%. На 0.8-1.2% подорожали рыба мороженая неразделанная, сельдь соленая, сыры, молоко пастеризованное, сметана, йогурты, соки фруктовые.

Среди остальных наблюдаемых непродовольственных товаров на 0.5-0.8% снизились цены на холодильники, электроутюги, миксеры, блендеры, телевизоры, флеш-накопители USB, металлочерепицу, древесностружечные плиты и туалетную воду.

Наиболее заметно выросли цены на отдельные виды топлива моторного. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 6.9%, дизельное - на 1.7%.

Кроме того, на 0.5-1.2% выросли цены на ювелирные изделия, светильники потолочные, ковры шерстяные, свежесрезанные цветы, товары для животных, отдельные виды одежды, обуви, трикотажных изделий и головных уборов осенне-зимнего ассортимента, предметов галантереи, чулочно-носочных изделий, парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100