Инфляция в РФ в ноябре составила 0.3%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в ноябре выросли на 0.5%, с начала года - на 1.9%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.2% (+2.8%). Платные услуги населению подорожали на 0.1%, с начала года - на 3.5%.



В ноябре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на сахар-песок - на 7.8%. Уменьшились цены на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, апельсины подешевели на 6%, лимоны - на 4.6%, свекла столовая - на 3.2%, капуста белокочанная - на 2.6%, морковь - на 1.8%, лук репчатый - на 1.1%, яблоки - на 0.8%. В то же время цены на помидоры выросли на 32.1%, огурцы свежие - на 17.8%, чеснок - на 3.7%, виноград - на 3.6%.



Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 6.1% подешевело пшено, на 0.4-0.9% - свинина, мясо кур, рис шлифованный, крупа манная и перец черный (горошек).



Существенно подорожала крупа гречневая - на 11%. На 0.8-1.2% подорожали рыба мороженая неразделанная, сельдь соленая, сыры, молоко пастеризованное, сметана, йогурты, соки фруктовые.



Среди остальных наблюдаемых непродовольственных товаров на 0.5-0.8% снизились цены на холодильники, электроутюги, миксеры, блендеры, телевизоры, флеш-накопители USB, металлочерепицу, древесностружечные плиты и туалетную воду.



Наиболее заметно выросли цены на отдельные виды топлива моторного. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 6.9%, дизельное - на 1.7%.



Кроме того, на 0.5-1.2% выросли цены на ювелирные изделия, светильники потолочные, ковры шерстяные, свежесрезанные цветы, товары для животных, отдельные виды одежды, обуви, трикотажных изделий и головных уборов осенне-зимнего ассортимента, предметов галантереи, чулочно-носочных изделий, парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств.





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