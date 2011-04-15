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06/12/2019
16:21

На рынке ощущается напряженность, рубль противится давлению, полагают аналитики

Несмотря на довольно боевой настрой на западных площадках, после утреннего подъема российские индексы не смогли набрать обороты и откатились, хотя и удерживаются в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи, который расположился немногим выше уровня открытия, продолжает бороться за отметку 2900 пунктов. РТС подрастает в пределах 0.2%, получая определенную поддержку со стороны рублевого фактора, хотя рубль тоже перешел в отступление после обновления двухнедельных максимумов в паре с рублем. Об этом гвоорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

В ожидании вердикта ОПЕК+ российские инвесторы решили не рисковать и частично фиксируют прибыль, причем эффект усиливает фактор грядущих выходных – пятничные торги зачастую сопровождаются ликвидацией длинных позиций, особенно при наличии событийных рисков. При этом, судя по позитивной динамике зарубежных площадок и попыткам роста нефти, потенциал снижения отечественного рынка до конца сессии представляется ограниченным.

Все будет зависеть от решения ОПЕК – если страны договорятся о продлении соглашения и более глубоком сокращении добычи, на 500 тыс. баррелей в сутки, Brent с большой долей вероятности рванет в северном направлении, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это в свою очередь поддержит рубль и, соответственно, индекс РТС.

Доллар/рубль на утренних торгах коснулась локальных минимумов в области 63.60 руб., откуда попыталась отскочить, но практически безрезультатно – инициатива остается на стороне быков по рублю, несмотря на восстановление американкой валюты на рынке Форекс. Так что, скорее всего, рубль завершит эту плодотворную неделю на мажорной ноте.



"AK&M" от 06.12.2019
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