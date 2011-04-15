В устав Международного делового конгресса внесены изменения. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В частности, в структуру правления введена новая должность - председатель правления. На эту должность избран член совета директоров Nord Stream 2 AG, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт" Александр Медведев. Кроме того, были внесены изменения в состав президиума и одобрен бюджет на 2020 год.



Международный деловой конгресс (МДК) - международная неправительственная некоммерческая организация. В состав Конгресса входит 124 члена из 24 стран. В том числе Газпром, OMV AG, Deutsche Bank, N.V. Nederlandse Gasunie, J.P. Morgan Bank International, KPMG, Mitsubishi, Mizuho Bank, Siemens, Shell, Equinor, Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Total, Uniper, Wintershall Dea, "Сахалин Энерджи", Сербиягаз и другие.



Высший орган конгресса - общее собрание. Руководство организацией осуществляет президиум в составе 51 человека. За решение оперативных вопросов отвечает правление из восьми человек.



Конгресс занимается практическими вопросами экономического сотрудничества, разработкой предложений по устранению препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного ведения предпринимательской деятельности. Практическая работа МДК осуществляется в рамках восьми рабочих комитетов: "Энергетика", "Промышленность, инновации и перспективное развитие", "Законодательство, банки, финансы", "Информация и коммуникации", "Экология и здравоохранение", "Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса", "Управление человеческими ресурсами", "Безопасность предпринимательства".







"AK&M" от 06.12.2019