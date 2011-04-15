Рынок M&A в октябре сдал позиции

Рынок M&A в октябре 2019 года сдал позиции по сравнению с прошлым годом. Суммарная стоимость сделок снизилась на 25.8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $1.69 млрд против $2.28 млрд годом ранее. При этом количество сделок остаётся выше прошлогоднего уровня. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Так, за октябрь 2019 года отмечено 43 транзакции - в 1.3 раза больше, чем в октябре 2018 года (32 сделки). В рублёвом выражении сумма сделок за октябрь 2019 года уменьшилась на 28% до 108.15 млрд руб. со 150.15 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, что связано с незначительным ростом курса рубля.



При этом крупнейшей сделкой октября 2019 года стал переход 100% Марийского НПЗ - последнего нефтяного актива группы New Stream Дмитрия Мазурова - в собственность коллекторского агентства "Долговой центр", которое на рынке связывают с интересами близкого к "Роснефти" Московского кредитного банка (МКБ), оценочно за $238 млн. Ни одной сделки стоимостью свыше $1 млрд в этом месяце не зафиксировано.



Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших) снизилась в годовом сравнении в 1.8 раза до $39.4 млн с $71.3 млн в октябре 2018 года. Снижение показателя связано с ростом числа небольших сделок в ряде отраслей, в частности, строительстве и девелопменте. Этот рост произошел на фоне законодательных изменений на рынке строительства жилой недвижимости, согласно которым использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков с 1 июля 2019 года стало обязательным для всех застройщиков и проектов.



Учитывая, что в конце года ожидается завершение ряда крупных сделок, в целом по итогам 2019 года рынок M&A может показать увеличение объема сделок до $60-70 млрд.



В частности, состоялась продажа 50% компании "Трансконтейнер" - одного из крупнейших железнодорожных перевозчиков в России, - за 60.3 млрд руб., вдвое дороже стартовой суммы. Также в октябре стало известно, что Михаил Гуцериев договаривается о выкупе своих активов, переданных ЦБ в 2017 году, в том числе 49% девелоперской компании А101 и пакета "префов" "РуссНефти", ориентировочно за 136 млрд руб.



Кроме того, Аркадий Ротенберг завершил сделку по продаже компании "Стройгазмонтаж", крупнейшего подрядчика Газпрома. Сделка оценивается в 75 млрд руб.



По информации открытых источников, корпорация Huawei договаривается с группой ПСН о покупке делового квартала "Новоспасский". Сделка может завершиться до конца декабря и может стать на рынке коммерческой недвижимости за год. Также в ноябре МТС продала 100% своей украинской дочки Vodafone за $734 млн.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"